Bibliotecarios por el mundo

Librarians Around the World: Articles of 34 librarians from 19 countries. Library Association of Latvia, 2018

Texto completo

En febrero de 2017, la New Professionals Section of the Library Associationde Letonia inició el proyecto “Bibliotecarios de todo el mundo”. Donde se les pidió a bibliotecarios de todo el mundo que participaran y que escribieran sobre ellos mismos, sus bibliotecas, el sistema de bibliotecas, las oportunidades educativas, la organización relacionada con las bibliotecas, etc. El proyecto ha llegado a su fin en diciembre de 2018. Se ha publicado un libro electrónico titulado “Bibliotecarios de todo el mundo”. E-book cuenta con el apoyo financiero de la State Culture Capital Foundation (Letonia).

“Bibliotecarios de todo el mundo” es un proyecto en línea en el que han participado 34 personas de 19 países. escribieron un artículo sobre sus estudios y experiencia laboral, sobre el sistema de bibliotecas de algunos proyectos interesantes, incluso sobre problemas que tienen. La responsable de este proyecto es Elina Sniedze.