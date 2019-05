Informe sobre la naturaleza cambiante de la industria editorial académica y sus implicaciones para las instituciones

Aspesi, Claudio [et al.]. A Landscape Analysis: The Changing Academic Publishing Industry – Implications for Academic Institutions. Washington D.C. SPARC, 2019

Texto completo

SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) es una coalición global que trabaja para permitir el intercambio abierto de resultados de investigación y materiales educativos con el fin de democratizar el acceso al conocimiento, acelerar el descubrimiento y aumentar el rendimiento social y económico de la inversión colectiva en investigación y educación. Como catalizador de la acción, SPARC se centra en la promoción de los cambios tanto en la infraestructura como en la cultura necesarios para abrir el camino a la investigación y la educación.

Este informe fue encargado en respuesta a la creciente tendencia de adquisición comercial de infraestructura crítica en nuestras instituciones, pretende ofrecer una visión global de los actores actuales en este ámbito, sus estrategias y acciones potenciales, así como las implicaciones de las mismas en el funcionamiento de nuestras bibliotecas e instituciones de origen. También se esbozan sugerencias para un conjunto inicial de respuestas estratégicas que la comunidad debe considerar construir para asegurar el control comunitario tanto de esta infraestructura como de los datos generados por/y los residentes en ella.

Claudio Aspesi produjo este análisis exhaustivo en estrecha colaboración con el equipo de SPARC, después de realizar entrevistas con docenas de interesados clave, entre los que se incluyen líderes de bibliotecas, estudiantes y administradores de educación superior en una amplia variedad de instituciones norteamericanas, así como editores y otros expertos en el mercado.