Alfabetización en salud: capacidad crítica sobre las noticias en salud entre adolescentes y adultos

Hsu, W.C. (2019). The Effect of Age on Electronic Health Literacy: Mixed-Method Study. JMIR Human Factors, 6(2). DOI: 10.2196/11480 https://humanfactors.jmir.org/2019/2/e11480/

La intención del estudio fue comparar las diferencias en la alfabetización en salud electrónica entre los estudiantes universitarios tradicionales (de entre 18 y 22 años) y los estudiantes adultos (de entre 55 y 72 años). También resume las experiencias y el desempeño de estos dos grupos en términos de búsqueda de información relacionada con la salud en línea. Para ello se elaboró un cuestionario y luego se entrevistó a 5 personas de cada grupo de edad. El estudio es interesante para revelar que los dos grupos de edad estaban interesados en diferentes aspectos de la salud, y también utilizaron diferentes medios para encontrar información. Ambos grupos tenían preocupaciones sobre la calidad de la información. Sin embargo Los mayores mostraron en general ser pensadores más críticos que los adolescentes más jóvenes.