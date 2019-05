¿Cuánto se citan los artículos de revistas depredadoras en revistas no depredadoras?

Marilyn H.Oermann et al. (2019). Citations of Articles in Predatory Nursing Journals. Nursing Outlook [early online publication]. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2019.05.001

Texto completo

Un estudio interesante que analiza hasta qué punto se citan los artículos de revistas depredadoras de enfermería en las revistas de enfermería de revistas no depredadoras. Se dan detalles de cómo identificaron las 127 revistas depredadoras y las revistas no depredadoras. Los hallazgos clave fueron que hubo 814 citas de artículos publicados en revistas depredadoras de enfermería. Los artículos de revistas predadoras fueron citados en todo tipo de revistas de enfermería no predadoras; por lo que se hace necesario que autores, revisores y editores sean capaces de identificar los artículos procedentes de revistas depredadoras.

De manera que se propone que la formación para la adquisición de competencias básicas en materia de información debe incluir no sólo la importancia de revisar el contenido de la literatura, sino también la fuente. Esto incluye las características y prácticas de las editoriales depredadoras, que pueden ayudar a los consumidores de investigación a proceder con cautela al considerar el contenido publicado por estos medios.