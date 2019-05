Canciones de guerra : análisis y acciones contra la difusión de noticias falsas en la era digital

Krasodomski-Jones, Alex. Warring Songs: Information Operations in the Digital Age. London: Demos May 2019.

Desde el escándalo de Cambridge Analytica hasta la difusión en los medios sociales de contenidos anti-Rohingya en Myanmar y la injerencia en las elecciones en todo el mundo, en la última década las democracias de todo el mundo se han convertido en el blanco de un nuevo tipo de operaciones de información. A la luz especialmente de las próximas elecciones europeas, es urgente aumentar la comprensión y la acción.

Hasta ahora, los gobiernos han fracasado con frecuencia a la hora de prepararse, reconocer o responder eficazmente a estas operaciones. El presente informe pretende cambiar esta situación.

Warring Songs: Information Operations in the Digital Age encuentra que el enfoque tan ampliamente difundido sobre las “noticias falsas” es exagerado. El análisis de los datos de los contenidos dirigidos a Alemania, Italia y Francia reveló que las noticias procedían en su mayoría de fuentes acreditadas. Las operaciones de información con frecuencia involucran tácticas que no son fáciles de controlar: la ampliación selectiva de historias de los medios de comunicación más importantes y de buena reputación para que encajen en una agenda, el acoso, el abuso, la manipulación emocional y el envenenamiento de los canales de comunicación.

Aunque el informe anterior, examinaba los esfuerzos de la Agencia de Investigación de Internet en el Reino Unido, descubrió que la parte central de la estrategia de Rusia era favorecer la división tras los actos de terrorismo islámico, estos nuevos estudios de caso presentan un panorama más mixto. Sin embargo, la oposición a los emigrantes y la ampliación de las historias relacionadas con el volumen de emigrantes que no se integran está presente en todos los datos. Se trata de un fenómeno que se ha observado anteriormente en casos de operaciones de información y desinformación en Europa, incluidos Italia y Alemania.