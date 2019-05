Lo último sobre las métricas para medir el impacto de la investigación en ciencias sociales

“The Latest Thinking About Metrics for Research Impact in the Social Sciences”. SAGE, 2019

Texto completo

Si bien la medición del impacto de la ciencia ha sido tradicionalmente sinónimo de recuentos de citas en revistas académicas, dichos recuentos no logran captar la influencia que la investigación puede tener sobre las políticas, la práctica y el público. Si bien las ciencias sociales y del comportamiento (SBS) están en una posición única para lograr este impacto y, por lo tanto, beneficiar a la sociedad, su verdadero impacto a menudo se ignora o se pasa por alto. Como resultado, se necesita una atención sostenida para ayudar a atraer la atención al valor de SBS.

El informe resume los puntos clave de un taller que SAGE convocó en febrero con expertos líderes mundiales sobre el impacto de la investigación. Los participantes representaron a la Fundación Alfred P. Sloan, Altmetric, el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Stanford, Clarivate Analytics, Google, la Universidad de Nueva York, SAGE, School Dash, SciTech Strategies, el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y la Universidad de Washington.

Los puntos clave del informe incluyen:

La comunidad académica completa debe creer que las nuevas métricas de impacto son útiles, necesarias y beneficiosas para la sociedad. Un nuevo régimen sólido de medición de impacto debe trascender, pero no necesariamente suplantar, a los sistemas actuales basados ​​en la literatura. Un nuevo régimen de medidas de impacto de las ciencias sociales debe integrar las experiencias y expectativas de cómo los actores no académicos definirán el impacto. Todas las partes interesadas deben entender que aunque el impacto de las ciencias sociales es medible, las ciencias sociales no son STEM, y las mediciones de impacto de las ciencias sociales pueden hacerse eco de las STE! pero es poco probable que las reflejen. Las ciencias sociales necesitan un vocabulario global, una taxonomía global, metadatos globales y, finalmente, un conjunto global de puntos de referencia para hablar sobre la medición del impacto.

El informe también asigna categorías de partes interesadas, define términos y preguntas clave, presenta cuatro modelos para evaluar el impacto, propone los siguientes pasos y presenta una lista de 45 recursos y fuentes de datos que podrían ayudar a crear un modelo de impacto de SBS.