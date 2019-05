Espacios de biblioteca y edificios inteligentes: tecnología, métricas y diseño iterativo

Griffey, Jason (ed.) “Library Spaces and Smart Buildings: Technology, Metrics, and Iterative Design“. Library Technology Reports, Vol 54, No 1 (2018)

Vivimos un tiempo de cambios tecnológicos que alterarán la forma en que podemos medir los espacios de las bibliotecas. Los nuevos avances en la tecnología de sensores, inteligencia artificial y aprendizaje por ordenador, visión por computador, y otros, conllevan la posibilidad de monitorear el espacio en formas que antes eran impensables. En este documento se exploran estas tecnologías y se ofrece a los bibliotecarios y otras partes interesadas un punto de vista sobre las posibilidades que brindan las llamadas bibliotecas inteligentes.

El informe analiza tres proyectos diferentes que incluyen métricas espaciales y análisis de bibliotecas: Virginia Tech, la Universidad Concordia de Montreal y el proyecto Measure the Future, que están utilizando herramientas tecnológicas para analizar los espacios de las bibliotecas con el fin de mejorar el entorno para sus usuarios. La Universidad de Concordia experimentó con un proyecto que monitoreaba los niveles de ruido. Virginia Tech está investigando cómo el movimiento de muebles actúa como un sustituto de la actividad del usuario. El proyecto Measure the Future utiliza la visión por ordenador para ver cómo se mueven los usuarios en los espacios de las bibliotecas y obtener medidas de “atención” de esos movimientos, al mismo tiempo que lo hace con una fuerte nivel de protección de privacidad. Por último, se analiza lo que aportarán los próximos cinco a diez años de progreso tecnológico y cómo esto podría cambiar las posibilidades de una biblioteca inteligente.