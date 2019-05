La labor de la biblioteca frente a las noticias falsas en la era digital

Burkhardt, Joanna M. “Combating Fake News in the Digital Age” Library Technology Reports, Vol 53, No 8 (2017) November/December

Texto completo

Más sobre Noticias Falsas

El tema de las noticias falsas es de vibrante actualidad entre los profesionales d ela información. Su poder para engañar y desinformar se ha hecho evidente en todo el mundo. Aunque las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, los medios por los que se difunden han cambiado tanto en velocidad como en magnitud. Las plataformas de medios sociales como Facebook, Twitter e Instagram son terreno fértil para la difusión de noticias falsas. Los algoritmos conocidos como bots se utilizan cada vez más para manipular la información, para interrumpir la comunicación en los medios sociales y para atraer la atención de los usuarios. Mientras que la asistencia tecnológica para identificar noticias falsas está empezando a desarrollarse, aún está en sus etapas iniciales. A los programadores les llevará tiempo crear un software que pueda reconocer y etiquetar noticias falsas sin intervención humana. Incluso si la tecnología puede ayudar a identificar noticias falsas en el futuro, aquellos que buscan crear y proporcionar noticias falsas también estarán creando los medios para continuar, creando un bucle en el que aquellos que quieren evitar las noticias falsas siempre están intentando ponerse al día.

Los individuos tienen la responsabilidad de protegerse de las noticias falsas. Es esencial que nos enseñemos a nosotros mismos y a nuestros estudiantes y patrocinadores a ser consumidores críticos de noticias. Este número de Library Technology Reports(vol. 53, no. 8), “Combating Fake News in the Digital Age”, está dirigido a bibliotecarios de todos los niveles de edad que pueden ayudar enseñando a los estudiantes tanto que necesitan estar al tanto de las noticias falsas como de cómo estar al tanto de ellas. La instrucción en la biblioteca sobre cómo evitar las noticias falsas, cómo identificar las noticias falsas y cómo detener las noticias falsas será esencial.