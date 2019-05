Zonas de Lectura Gratuita: transformando el acceso a los libros a través de la tecnología

Roncevic,Mirela. “Free Reading Zones: Transforming Access to Books through Technology” Library Technology Reports, Vol 53, No 7 (October 2017)

Este número de Library Technology Reports explora las Free Reading Zones (FREZ), , que son áreas designadas que proporcionan a las personas acceso libre e ininterrumpido a los libros electrónicos a través de patrocinios.

El informe arroja luz sobre qué es FREZ, cómo surgió, quién está detrás de ella y cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo. Roncevic explora cómo FREZ puede empoderar a la industria del libro electrónico – consumidores, agregadores, distribuidores y editores – igualando el acceso al conocimiento y la educación en áreas más allá de las prósperas comunidades de la ciudad. Describiendo su experiencia en el lanzamiento de la primera FREZ en un pequeño café europeo y en la transformación de todo el país de Croacia en una biblioteca virtual abierta durante un mes entero, muestra cómo la creación de bibliotecas virtuales abiertas puede hacer que la lectura sea más accesible y abierta. El objetivo de este informe es inspirar y motivar a los bibliotecarios para que adopten la idea de bibliotecas virtuales abiertas e intenten iniciativas similares en sus comunidades.