Breeding, Marshall. Open Source Library Systems: The Current State of the Art . Library Technology Reports, Vol 53, No 6 (2017)

Este número de Library Technology Reports tiene por objeto esbozar los principales sistemas y plataformas de servicios bibliotecarios integrados de código abierto y su influencia en la industria de la tecnología bibliotecaria en general. El Capítulo 1 proporciona una visión general de las soluciones de gestión de recursos de código abierto e introduce el panorama actual de estos productos en la industria. Los capítulos siguientes examinan de cerca los sistemas de gestión de recursos de código abierto Koha, Evergreen, TIND y FOLIO. El informe concluye explorando el impacto de los productos de código abierto en el entorno de automatización de bibliotecas.