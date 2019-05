¿Por qué los bibliotecarios abandonan su puesto de trabajo? Un estudio examina el cambio de empleo de los bibliotecarios universitarios

Why Librarians Leave: Study examines academic librarian turnover

Recasting the Narrative: The Proceedings of the ACRL 2019 Conference

April 10–13, 2019, Cleveland, Ohio. pp. 139-149

¿Por qué los bibliotecarios dejan sus puestos en las bibliotecas universitarias por un puesto similar en otro lugar? El programa de la Conferencia de la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación de 2019 “Why We Leave: Exploring Academic Librarian Turnover” publicó los resultados de un estudio anónimo de métodos mixtos realizado por los investigadores bibliotecarios Allison Hosier, bibliotecaria de información de la Universidad de Albany, Nueva York; Amanda Foster-Kaufman, bibliotecaria de instrucción de la Universidad de Wake Forest en Winston-Salem, Carolina del Norte; Amy Fyn, coordinadora de instrucción bibliotecaria de la Universidad de Coastal Carolina en Conway, Carolina del Sur; y Christina Heady, profesora asistente de la Universidad del Sur de Illinois en Carbondale.

El estudio identificó 20 factores repartidos en cuatro categorías que indicaban la insatisfacción laboral de los bibliotecarios, sobre todo la moral en el lugar de trabajo, que el 79% de los encuestados la identificaron como la razón principal por la que se marcharon. Le siguió de cerca la insatisfacción con la administración de la biblioteca (72%). “En general, los comentarios indicaron que las prácticas injustas y la falta de transparencia eran las mayores áreas de insatisfacción”, explicó Heady, observando que “estas tensiones tienen un impacto directo en la moral del personal de la biblioteca”.

La moral es el estado de ánimo de un individuo o de una colectividad en relación con lo que pretende alcanzar. En el marco de la organización parece que se refiere a cierta relación entre los sentimientos de los trabajadores y el rendimiento buscado por la empresa. Para que una organización se desenvuelva eficientemente, debe existir una buena moral y actitud laboral por parte de los empleados. La alta moral de un equipo de trabajo, contribuye a la productividad y desarrollo profesional de los integrantes, así como a la cohesión del grupo

Se identificaron dos tendencias notables a partir de los relatos recopilados. El primero fue la intimidación, que hizo que el abandono pareciera ser la mejor decisión para muchos de los encuestados. La segunda era la discriminación en el lugar de trabajo, que abarcaba tanto las microagresiones como las macroagresiones que se percibían como una falta de respeto. La raza, la edad, el género y la discapacidad aparecieron en las narrativas de la conducta discriminatoria denunciada.

Los investigadores también identificaron algunos temas adicionales como la dalta de reconocimiento y recompensa, o la falta deambos, como factores clave asociados con la insatisfacción de los bibliotecarios. Los participantes del estudio percibieron que su arduo trabajo y las excelentes revisiones de desempeño no estaban siendo recompensadas. Esto a veces se puso de relieve a través de la dotación salarial, que llevó a los trabajadores a creer que no eran valorados o apreciados adecuadamente. Se expresaron otras preocupaciones sobre el salario y las perspectivas, concretamente la falta de subidas o subidas insignificantes. La ansiedad por la congelación de los salarios y los recortes presupuestarios también se mencionaron como razones para dejar un puesto de trabajo.

Otro hilo importante que surgió del estudio fue la insatisfacción de los bibliotecarios con los supervisores inmediatos: el 64% citó esto como una razón para cambiar de trabajo. La visión y la capacidad de liderazgo se mencionaron con frecuencia en el estudio. Algunos mencionaron la falta de apoyo, mientras que otros hicieron hincapié en la microgestión.

La presentación concluyó con recomendaciones para mejorar la retención. Ofrecer empoderamiento y flexibilidad a los bibliotecarios, señaló Fyn, debe ser “intencional para mantener a todos contentos, si ese es el objetivo final”. Las sugerencias incluyeron opciones de teletrabajo, apoyo para proyectos individuales e intereses de investigación, financiamiento transparente y equitativo para el desarrollo profesional, adaptaciones razonables para cuestiones de equilibrio entre el trabajo y la vida privada, y un enfoque de equipo para asignar cargas de trabajo razonables y priorizadas. Aunque estos pasos no eliminarían la rotación, según señalaron los investigadores, podrían ampliar el tiempo que los bibliotecarios permanecen dentro de una organización.