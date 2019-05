Introducción a las plataformas en línea y su papel en la transformación digital

An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation. Paris: OCDE, 2019

Texto completo

Las plataformas en línea soportan tantas de nuestras actividades diarias que nos hemos vuelto dependientes de ellas en nuestra vida personal y profesional. Confiamos en ellos para comprar y vender bienes y servicios, para encontrar información en línea y para mantenernos en contacto. Los usamos para entretenimiento, noticias, transporte, alojamiento, búsqueda de trabajo, búsqueda de aplicaciones y para muchos otros propósitos. Las plataformas en línea también han planteado nuevas e importantes cuestiones políticas, pero las propias empresas pueden ser más complejas de lo que parecen, por lo que no siempre son bien comprendidas.

Este informe contiene perfiles detallados de doce de las principales empresas de plataformas del mundo y extrae información de esos perfiles sobre lo que realmente hacen las plataformas, cómo lo hacen y por qué tienen éxito financieramente. Por ejemplo, el informe concluye que, aunque las plataformas tienden a tener en común una serie de características económicas, también varían tanto que no pueden ser compartimentadas en unas pocas categorías, y mucho menos en un solo sector. Además, no todos tienen éxito por las mismas razones. Además, aunque las principales plataformas chinas siguen teniendo un perfil bajo en la OCDE, están en proceso de expansión mundial y merecen más atención.