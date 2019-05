¿Cómo utilizan las bibliotecas las insignias digitales?

Digital Badges: How schools and libraries use them today. American Libraries,

La capacidad de articular conjuntos de habilidades específicas puede ayudar a conseguir un trabajo, obtener un ascenso u obtener una mejor calificación. Las credenciales digitales, o microcredenciales, son una moneda educativa emergente que permite el reconocimiento del aprendizaje. En esencia, son representaciones virtuales de una habilidad o conocimiento que los estudiantes pueden usar para acreditar una imagen de sus habilidades únicas. Se pueden ofrecer para todas las áreas de estudio y todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados. Las bibliotecas usan las insignias de muchas maneras.

Las bibliotecas públicas han descubierto que las insignias digitales pueden recompensar los logros de los usuarios en programas de lectura de verano, grupos de escritura y clubes de libros. Algunos incluso usan insignias para certificar que un usuario es capaz de usar equipos de materiales. Un programa que empezó a utilizar insignias digitales es la Ciudad de Aprendizaje de Chicago , que ofrece a los niños y adultos jóvenes una variedad de experiencias extracurriculares. Estos desafíos están diseñados para dar a los participantes una forma de describir su viaje de aprendizaje. La Biblioteca Pública de Chicago es solo uno de los muchos socios en este programa, que presenta habilidades en medios tales como aprender a grabar o editar videos.

En las bibliotecas universitarias, las insignias digitales se utilizan principalmente para documentar las habilidades de alfabetización informativa. Fullerton, en la Universidad Estatal de California, ha creado una serie de tutoriales interactivos para guiar a los estudiantes a través de lo que suele ser una primera incursión en la investigación de bibliotecas. La Universidad de Albany en Nueva York ha desarrollado una jerarquía de cuatro insignias relacionadas en torno al concepto de “alfabetización metalúrgica”, un componente de la alfabetización informacional. Al igual que las bibliotecas públicas, las bibliotecas universitarias utilizan insignias digitales como un sistema de certificación para operar con equipos especializados.

La Asociación de bibliotecas universitarias y de investigación tiene un Grupo de interés sobre insignias digitales abierto a cualquier persona interesada en la intersección de insignias digitales y bibliotecas