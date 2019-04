La Asociación Americana de Bibliotecas de Derecho (AALL) publica el informe inaugural sobre el estado de la profesión

La

AALL State of the Profession 2019. Washington: American Association Of Law Libraries (AALL), 2019

Texto completo

La Asociación Americana de Bibliotecas de Derecho (AALL) ha publicado una análisis basado en datos de las contribuciones actuales de los profesionales de la información jurídica.

Cubre experiencia en plataformas de investigación, negociación de contratos y proveedores, desarrollo e implementación de inteligencia artificial, gestión de metadatos, escritura legal e instrucción de investigación, inteligencia competitiva, liderazgo, relaciones con usuarios y clientes.

El informe proporciona información cuantitativa sobre servicios para usuarios, servicios de tecnología, operaciones, presupuestos y asociaciones. Además, el informe presenta un inventario de experiencia, incluidas las habilidades actuales de los bibliotecarios y las competencias para los graduados de bibliotecas y escuelas de derecho.