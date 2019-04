Desafíos y oportunidades en el mercado de libros electrónicos en bibliotecas

Final Report of the 2018 ALA National Ebook Summit. Washington: Association for Specialized, Government and Cooperative Library Agencies ALA (ASGCLA), 2019

Texro de informe de la “National Ebook Summit” en la Conferencia Anual de la Asociación de Bibliotecas Norteamericanas (ALA) de 2018 para discutir desafíos y oportunidades en el mercado de libros electrónicos de bibliotecas.

La cumbre representa el trabajo de los líderes de opinión en toda la industria de bibliotecas, consorcios de bibliotecas, editores, distribuidores y otros expertos.

Objetivos de la Cumbre

• Crear una agenda nacional para los libros electrónicos en las bibliotecas.

• Crear la sinergia necesaria entre personas, organizaciones e iniciativas en el mercado de libros electrónicos.

• Construir un consenso sobre la estrategia y los principios del libro electrónico.

• Establecer una plataforma de trabajo para el diálogo constructivo y significativo, el desarrollo de la estrategia y el progreso.