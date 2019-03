¿Cómo escribir con éxito en revistas cientificas internacionales?

Simon Wang & Yongyan. How to write effectively for international journals Use modern tools to manage research literature, analyse published articles and find language teachers to improve manuscripts for publication. Nature, 2019

Los investigadores cuyo idioma no es el inglés a menudo tienen dificultades para publicar sus trabajos en revistas internacionales. Un grupo de profesores e investigadores de idiomas de nivel universitario, con experiencia de años que han trabajando con investigadores noveles en diversas disciplinas para ayudarlos a mejorar sus manuscritos para su publicación, ofrecen algunas sugerencias sobre cómo escribir de manera más eficaz para revistas internacionales.

Utilizar herramientas modernas

En el núcleo de la escritura académica está la reutilización: nos basamos en las ideas, las palabras y el lenguaje de los demás. Es imposible que los académicos noveles escriban adecuadamente sin antes sentirse cómodos con la reutilización de un cuerpo de literatura de investigación.

La utilidad de herramientas de gestión de la investigación como Zotero, Mendeley y EndNote pueden aportar grandes beneficios. Estas herramientas no solo generan citas y referencias bibliográficas de manera automática en los procesadores de texto, sino que también permiten a los investigadores crear bibliotecas personales de documentos académicos y tomar notas sobre de los resúmenes de los artículos de investigación que se pueden reutilizar en futuros manuscritos. Al utilizar las funciones de Zotero, como colecciones, etiquetas y elementos relacionados, los investigadores también pueden establecer una biblioteca digital de elementos de investigación vinculados.

Aprender de los artículos de investigación en revistas objetivo

Después de construir una biblioteca de literatura de investigación, los investigadores pueden aprender cómo analizar el lenguaje de los artículos publicados en sus revistas objetivo, además de sobre los contenidos.

Será de gran importancia comprender la construcción de los textos: no sólo lo que dicen; si no también sobre cómo lo dicen. Los investigadores deben analizar las “etapas” de los argumentos que otros autores crean a través de estructuras y formatos de oraciones específicas, que pueden reutilizar.

Por ejemplo, la introducción de un artículo generalmente tiene un principio genérico (“Un área de atención creciente es …”); medio (“La mayoría de los estudios anteriores no han abordado directamente el tema de …”); y fin (“Este estudio apunta a …”). Los investigadores no deben copiarlos directamente (eso podría constituir plagio), pero si es importante tener en cuenta los patrones utilizados en los artículos publicados anteriormente y hacer esfuerzos conscientes para reutilizarlos.

Usar herramientas electrónicas para mejorar la selección de palabras y la variedad de oraciones.

Acceder a una colección de artículos de investigación en forma electrónica puede ayudar a los investigadores a elegir las palabras correctas y variar las estructuras de las oraciones en sus artículos. Una base de datos en línea llamada Corpus of Contemporary American English, por ejemplo, presenta una subcolección de artículos de investigación (que contiene 112 millones de palabras) con una función de búsqueda en la que los usuarios pueden escribir una palabra individual y descubrir qué palabras se escriben comúnmente alrededor de esa palabra, lo que muestra cómo otros construyen sus oraciones.

La función de búsqueda avanzada de Google Scholar también puede ayudar a los estudiantes a imitar oraciones en revistas específicas.

Por ejemplo, una búsqueda en Google Académico de for “increasing attention” source: Nature” produce 3,160 oraciones que contienen esta frase en los artículos de Nature, mostrando así una gama de estructuras gramaticales para que los escritores noveles puedan reutilizarlas.

Solicitar comentarios de supervisores y profesores de idiomas.

Finalmente, los estudiantes de investigación deben pedir ayuda a otros supervisores sobre sus manuscritos, para asegurarse de que sus secciones de “Introducción” y “Discusión” sean adecuadas y convincentes para su investigación.

Sin embargo, para muchos investigadores noveles, la principal dificultad no es la precisión gramatical, sino cómo expresar sus ideas de manera clara y coherente. Los escritores pueden beneficiarse más de la discusión cara a cara con profesores de idiomas sobre cómo revisar sus manuscritos que pagar por una supervisión por parte de servicios anonimos de supervisión y edición.