El efecto de publicar informes de revisión por pares sobre el comportamiento de los árbitros en cinco revistas científicas

Giangiacomo Bravo, Francisco Grimaldo, Emilia López-Iñesta, Bahar Mehmani & Flaminio Squazzoni. The effect of publishing peer review reports on referee behavior in five scholarly journals. Nature Communications volume 10, Article number: 322 (2019)

Para aumentar la transparencia en la ciencia, algunas revistas académicas están publicando informes de revisión por pares. Pero no está claro cómo esta práctica afecta al proceso de revisión por pares. Aquí, se examina el efecto de publicar informes de revisión por pares sobre el comportamiento de los árbitros en cinco revistas académicas involucradas en un estudio piloto en Elsevier. Al considerar 9.220 presentaciones y 18.525 revisiones de entre 2010 a 2017, se midieron los cambios tanto antes como durante la prueba piloto y se encontró que la publicación de informes no comprometía significativamente la disposición de los árbitros de revisar, las recomendaciones o los plazos de entrega. Los académicos más jóvenes y no académicos estaban más dispuestos a aceptar la revisión y ofrecieron recomendaciones más positivas y objetivas. Los árbitros hombres tendieron a escribir informes más constructivos durante el proyecto piloto. Solo el 8,1% de los árbitros aceptaron revelar su identidad en el informe publicado. Estos hallazgos sugieren que la revisión abierta por pares no compromete el proceso, al menos cuando los árbitros pueden proteger su anonimato.