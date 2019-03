Liderazgo digital en educación superior: Mejorando la experiencia del estudiante y optimizando la prestación de servicios

Digital leadership in HE Improving student experience and optimising service delivery. London: JISC, 2019

A medida que la tecnología se adapta a una tasa exponencial y es más habitual en el uso diario de las personas, se convierte en un activo clave que las instituciones de educación superior deben aprovechar al máximo para ayudar con estas y otras metas.

Las universidades también tienen la responsabilidad de preparar a los estudiantes para el cambiante mercado laboral cuando estamos entrando en la cuarta revolución industrial, o Industria 4.0. En el sector de la educación denominada Educación 4.0 . Permitir el contacto de los estudiantes con tecnologías emergentes como parte del aprendizaje ayudará a equiparlos para el mercado de trabajo y les enseñará cómo adaptarse a la próxima ola de innovación digital.