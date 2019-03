La Biblioteca Estatal de Australia adquiere una carta de Bon Scott ex cantante de AC / DC

La carta de tres páginas, escrita dos años antes de su muerte a la ex novia Valerie mientras la banda estaba de gira por Estados Unidos en 1978, se subastó en Los Ángeles a principios de este año.

En la carta de 3 páginas, escrita en mayúsculas y con faltas de ortografía Scot hace referencia directa a su consumo de alcohol, a aua problemas financieros y al agotador calendario de la gira.

Scott también escribe sobre los problemas de salud mental del bateria de la banda Phil Rudd y su propio deseo de “ingresar a un sanatorio por un mes”. De acuerdo con el experto en música local de la Biblioteca del Estado de Washington, Adam Trainer, la carta también revela a un hombre sensible y elocuente que entendió claramente los aspectos del éxito.

Cuando se escribió la carta, AC / DC ya era una banda musical de proyección internacional importante. Estaban promocionando su quinto álbum de estudio, Powerage, y habían grabado su primer álbum de conciertos “If You Want Blood You Have Got It”.

Sorprende, que dado este éxito del grupo, leer en la carta los problemas de dinero de Scott. “Tuve que dejar de hacer llamadas por los problemas con mi situación economía”, escribió Scott. “Cobro un salario de 130 dólares a la semana, pero hace aproximadamente dos semanas le debía a la banda aproximadamente 70 dólares el día de pago y eso es una locura.

“Pero estar loco es la única manera de mantener mi cordura, ya sabes lo que quiero decir”.

Esto demuestra que la banda probablemente tenía un salario semanal mientras estaban de gira, y que no disponían de dinero líquido durante las giras.

Scott murió en 1980 después de una noche de ingesta de alcohol en Londres. Tenía 33 años.

Su carta se expondrá en la Biblioteca del Estado durante las próximas tres semanas.