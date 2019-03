Kit de herramientas de acceso abierto: Recomendaciones prácticas del DARIAH para promover el acceso abierto en las Artes y las Humanidades

Open Access Toolkit: DARIAH’s practical recommendations to promote Open Access within the arts and humanities. DARIAH, 2019

Abrir el acceso al conocimiento académico es un valor clave de la universidad del siglo XXI. La transformación digital de la investigación y de sus recursos ha abierto nuevas posibilidades a la innovación y difusión en todos los campos de investigación. Estas innovaciones y cambios en la práctica han conducido a una transición fundamental en la forma en que se diseña, se realiza y se evalúa la investigación, y en la forma en que se comparte el conocimiento.

Durante los últimos meses, financiadores, responsables políticos e instituciones de investigación han avanzado a grandes pasos para hacer realidad el acceso abierto pleno e inmediato en Europa. Uno de los beneficios instantáneos de este paso audaz es que generó conversaciones globales sin precedentes sobre el futuro de la comunicación académica. Estas discusiones destacan claramente que el acceso abierto se ha convertido en un tema central y crítico para los investigadores, quienes, para conectarse activamente y contribuir a la conversación y eventualmente recuperar control sobre la infraestructura de comunicación académica, necesitan estar bien informados acerca de sus beneficios, riesgos; pero lo más importante, acerca de sus opciones para difundir abiertamente sus propios resultados de investigación.

Al reconocer esta necesidad, estas directrices de acceso abierto, proponen recomendaciones para mejorar el acceso abierto a las publicaciones en las Artes y las Humanidades. El objetivo principal de este documento es acercar a investigadores y partes interesadas el panorama armonizado pero transformador de la política europea de acceso abierto a las comunidades de DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) y recomendar medidas muy prácticas para lograr el cumplimiento de la misma.

La primera parte de las directrices, son una declaración de principios en la que se defienden firmemente los compromisos clave y los modelos y prácticas emergentes de comunicación académica abierta reconocidos como viables y sostenibles en el contexto de las Artes y las Humanidades. A ello le seguirá un kit en el que se recogen herramientas, plataformas y otros recursos disponibles para todos, independientemente de su procedencia geográfica o temática, y que pueden ser directa y fácilmente incluidos en los flujos de trabajo de publicación de las comunidades.

Las directrices son el resultado de una consulta abierta en el seno del DARIAH. El objetivo de esta herramienta es: