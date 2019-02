McGillivray, Barbara. The Relationship Between Usage and Citations in an Open Access Mega Journal (Preprint), 2019

¿Cómo se relaciona el uso de un artículo con el número de citas que acumula? ¿El plazo en el que se utiliza un artículo (y en qué medida se utiliza) influye en el momento y la medida en que se cita el artículo? ¿Qué papel juega el área temática de un artículo en la relación entre el uso y las citas? El objetivo de este artículo es responder a estas preguntas a través de un estudio observacional de los datos de uso y cita recopilados sobre una mega-journal multidisciplinario de acceso abierto, Scientific Reports.

Mientras que la correlación directa entre el uso y las citas es sólo moderada en el mejor de los casos, la relación entre cuán temprano y cuánto se usa un artículo y lo temprano se cita es mucho más clara. Es más, cuando un artículo se cita antes, también se cita más a menudo, lo que lleva a la afirmación de que si un artículo es más accesible al principio, es más probable que se cite antes y con más frecuencia.

Como Scientific Reports es una revista multidisciplinaria que cubre todas las ciencias naturales y clínicas, este estudio también fue capaz de observar las diferencias entre las distintas áreas temáticas y encontró algunas variaciones interesantes al comparar las principales áreas temáticas cubiertas por la revista (es decir, Ciencias Biológicas, de la Tierra, Física y Salud).