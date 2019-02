Presencia de las revistas científicas en los medios de comunicación social

Número total de entradas de Facebook publicadas por año para cada índice

Zheng, H., H. H. Aung, et al. “Social media presence of scholarly journals.” Journal of the Association for Information Science and Technology vol. 70, n. 3 (2019). pp. 256-270. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.24124

Texto completo

Recientemente, los medios sociales se han convertido en una forma potencialmente nueva para que las revistas científicas difundan y evalúen los resultados de la investigación. Las revistas académicas han comenzado a promover sus artículos de investigación a una amplia gama de audiencias a través de plataformas de medios sociales.

Este artículo tiene por objeto investigar la presencia en los medios de comunicación social de revistas científicas de distintas disciplinas. Se extrajeron revistas de Web of Science y se buscó la presencia en los medios sociales de estas revistas en Facebook y Twitter. También se analizaron las métricas relevantes y el contenido relacionado con las cuentas de los medios sociales de las revistas para el análisis de datos. A partir de estos resultados, la presencia de las revistas académicas en los medios sociales se sitúa entre el 7,1% y el 14,2% en todas las disciplinas, y ha mostrado un aumento constante en la última década.

La popularidad de las revistas científicas en medios sociales es distinta en todas las disciplinas. Además, se investigó si las métricas de los medios sociales de las revistas pueden predecir el Factor de Impacto de la Revista (JIF). Se encontró que el número de seguidores y disciplinas tiene efectos significativos en el JIF. Además, también se llevó a cabo un análisis de redes de co-ocurrencia de palabras para identificar temas populares discutidos por revistas académicas en plataformas de medios sociales. Por último, se destacan los desafíos y problemas que enfrenta este estudio y se discuten las direcciones futuras de la investigación.