¿Las altmetrías pueden proporcionar información sobre la calidad y el impacto temprano de la investigación?

Wooldridge, J. and M. B. King “Altmetric scores: An early indicator of research impact.” Journal of the Association for Information Science and Technology vol. 70, n. 3 (2019). pp. 271-282. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.24122

En este artículo analiza si las métricas de atención en línea que describen la investigación pueden proporcionar información sobre la calidad de la investigación y el impacto social que no se encuentra sólo en los datos de citas.

El enfoque consiste en establecer un modelo tradicional en el que la verdadera calidad o el impacto de un departamento universitario es determinado por un panel de expertos, pero una métrica de citación se considera un indicador aproximado razonable. Sin embargo, el modelo asume que la información contenida en las puntuaciones proporcionadas por un panel de expertos excede la contenida en una métrica de citación (HEFCE, 2015).

Por último, se amplia este modelo incluyendo datos altmétricos para ver si añade información sobre el rendimiento de un departamento que no pueda deducirse sólo de las citas. Se encontró que la presencia de datos altmétricos para la investigación de apoyo citada está altamente correlacionada con las puntuaciones de la revisión por pares para el impacto social. Por el contrario, no se observó tal conexión con la evaluación de la calidad de la investigación. Por lo que, estos hallazgos sugieren que los datos altmétricos podrían ser útiles como ayuda para evaluar el impacto.