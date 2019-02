Haciendo realidad el potencial de la Ciencia Abierta

“Realising the Potential: Final Report of the Open Research Data Task Force”. London: Open Research Data Task Force, 2019

El informe aboga por un conjunto de principios para la negociación con los proveedores comerciales de infraestructuras de datos de investigación a fin de maximizar la interoperabilidad, conservar la propiedad de los datos y reducir el riesgo de “bloqueo”, así como por la revisión de los costes, el negocio y los modelos de financiación de los actuales servicios de datos.

A medida que la investigación se vuelve cada vez más digital, deben cambiar las formas en que aborda la transparencia y la rendición de cuentas. Estos cambios son culturales, organizativos, jurídicos, tecnológicos y sociales; el gobierno, los financiadores de la investigación y las universidades tienen un papel importante en la configuración del entorno en el que tienen lugar.

La salud de ese entorno es vital para atraer al personal internacional, los estudiantes, la colaboración y la inversión que determinará si el Reino Unido cumple o no su objetivo de invertir el 2,4% en investigación e innovación para 2027.

En un movimiento que podría promover este objetivo, el gobierno acaba de publicar el consejo del profesor Adam Tickell sobre cómo avanzar hacia un mayor acceso abierto (OA) a las publicaciones de investigación, y el informe del Open Research Data Taskforce (ORDTF).

Las recomendaciones del ORDTF son menos específicas, y en su lugar se basan en una gran cantidad de evidencia para proporcionar una orientación estratégica. Algunos, en efecto, se solapan con las recomendaciones de Tickell: