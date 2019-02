Pautas de privacidad de la biblioteca para los proveedores de libros electrónicos y préstamos de libros electrónicos

“Library Privacy Guidelines for Suppliers of Digital Books and Electronic Book Lending. Chicago: ALA, IFC Privacy Subcommittee, 2015

Texto completo

El documento, que describe las mejores prácticas a seguir por los proveedores para proteger la privacidad de los usuarios de la biblioteca, tiene la intención de alentar a los proveedores y trabajar juntos para desarrollar políticas y procedimientos efectivos de protección de la privacidad para los préstamos de libros electrónicos y la entrega de contenido digital a los usuarios de bibliotecas. El documento fue desarrollado por el Subcomité de Privacidad de la IFC, con aportes de otros comités de ALA, grupos de interés y mesas redondas con un interés en la privacidad.