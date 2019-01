El trabajo del bibliotecario de enlace: conexiones, conversaciones y visibilidad

Anna Marie Johnson “Connections, Conversations, and Visibility: How the Work of Academic Reference and Liaison Librarians is Evolving”. Reference & User Services Quarterly Vol 58, No 2 (2018)

DOI: 10.5860/rusq.58.2.6929

Texto completo

El trabajo de los bibliotecarios de referencia, de los bibliotecarios temáticos y de losde bibliotecarios de enlace está evolucionando rápidamente, en algunos casos. Este artículo ofrece una visión general de las nuevas funciones en las que estos bibliotecarios están involucrados, basada en una revisión exhaustiva de la literatura en estas áreas durante los últimos diez años. Si bien algunas de estas funciones han sido ampliamente recogidas en ensayos bibliográficos propios (gestión de datos, cambios en la enseñanza de conocimientos básicos sobre la información), este artículo intenta ofrecer una visión más amplia de la situación, además de destacar ejemplos prácticos de las maneras en que los bibliotecarios están tratando de forjar nuevas y diferentes conexiones con el profesorado y los estudiantes, facilitar conversaciones entre ellos y mantenerse visibles y relevantes en sus campus.