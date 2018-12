Comunicación de la información, gestión de la información y gestión de los conocimientos

Leite, Fernando César Lima and Costa, Sely Maria de Souza and Tavares, Rosemeire Barbosa . Comunicação da informação, gestão da informação e gestão do conhecimento., [Book] Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, 2018.

Texto completo

Este libro recoge los resultados de investigaciones realizadas en el ámbito de las Ciencias de la Información y Documentación que han adoptado marcos de referencia teóricos de la comunicación de la información, la gestión de la información y la gestión del conocimiento. Ahora abordados de forma aislada, a veces en asociación, todos ellos son tangenciales a la noción de contexto. A lo largo del trabajo los autores ofrecen al lector una red de enfoques conceptuales -a través de los modelos teóricos- métodos y resultados que conforman un conjunto de conocimientos elaborados por investigaciones realizadas a lo largo de poco más de una década. Compuesto por diecisiete capítulos, el libro está estructurado en partes, siendo la primera Introducción, y las otras se titulan, respectivamente, Comunicación de la Información Organizacional, Comunicación de la Información Científica, Comunicación de la Información en las Comunidades, Gestión de la Información y Gestión del Conocimiento, Comunicación y Gestión de la Información y el Conocimiento. Los organizadores y autores esperan ofrecer contribuciones útiles a la base teórica de otros trabajos que sin duda ampliarán esta discusión.