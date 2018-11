La mitad de los usuarios de Youtube dice que la plataforma les ayuda a aprender a hacer cosas

Smith, Aaron ; Toor, Skye ; Van Kessel,Patrick “Many Turn to YouTube for Children’s Content, News, How-To Lessons“. Pew Research Centre, 2018

Texto completo

La mayoría de los estadounidenses de una amplia gama de grupos demográficos son usuarios de YouTube, destacando los estadounidenses más jóvenes como usuarios intensivos del sitio. Una nueva encuesta del Pew Research Center entre adultos de EE.UU. encuentra que estos usuarios están recurriendo a YouTube para mucho más que entretenimiento. Aproximadamente la mitad de los usuarios de YouTube dicen que la plataforma es muy importante para ayudarles a descubrir cómo hacer cosas que nunca antes habían hecho. Y alrededor de uno de cada cinco usuarios de YouTube (que representan el 13% de la población adulta total) dice que es muy importante para ayudarles a entender los eventos que están ocurriendo en el mundo.

Los usuarios de YouTube en los EE.UU. están recurriendo a la plataforma para mucho más que entretenimiento: Aproximadamente la mitad dice que les ayuda a aprender a hacer cosas y uno de cada cinco dice que les ayuda a entender los acontecimientos mundiales. Un análisis de los vídeos sugeridos por el motor de recomendación del sitio encuentra que los usuarios están dirigidos hacia un contenido cada vez más largo y popular.

Los hallazgos también ponen de relieve el papel clave de YouTube en el suministro de contenidos para los niños. El 81% de todos los padres con hijos de 11 años o menos dicen que dejan que sus hijos vean vídeos en YouTube. Y el 34% de los padres dicen que sus hijos ven contenido en YouTube regularmente. Cabe señalar que YouTube declara explícitamente que la plataforma no está destinada a niños menores de 13 años, y que el sitio ofrece una opción de YouTube Kids para niños que tiene controles parentales mejorados.

Pero aunque muchos usuarios están recurriendo al contenido de YouTube para comprender el mundo y aprender cosas nuevas, muchos dicen que encuentran experiencias negativas con el contenido de la plataforma. Alrededor de dos tercios de los usuarios (64%) dicen que al menos a veces encuentran videos que parecen falsos al usar el sitio, mientras que el 60% al menos a veces encuentran videos que muestran a personas que se involucran en comportamientos peligrosos o problemáticos. Y entre los padres que dejan que sus hijos pequeños vean el contenido en el sitio, el 61% dice que ha encontrado contenido allí que les pareció inadecuado para los niños.

La encuesta también ilustra el papel destacado que desempeñan las recomendaciones del sitio en los hábitos de consumo de sus usuarios. Estos videos “up next” son seleccionados por el algoritmo del sitio y aparecen junto o debajo de los videos que los espectadores están viendo actualmente. Dependiendo de la configuración individual del usuario, estos vídeos pueden reproducirse automáticamente una vez finalizado el vídeo que están viendo. Alrededor del 81% de los usuarios de YouTube dicen que al menos ocasionalmente ven los videos sugeridos por el algoritmo de recomendación de la plataforma, incluyendo al 15% que dice que lo hacen regularmente, según la encuesta.

A pesar de que las recomendaciones de la página web dedican una parte significativa del tiempo de sus usuarios a la página web, el funcionamiento interno del algoritmo en sí mismo es en gran medida opaco. Para entender mejor la naturaleza de las recomendaciones de vídeo en YouTube, el Pew Research llevó a cabo un análisis complementario de los vídeos sugeridos por el algoritmo de recomendación del sitio. Para ello, realizaron más de 170.000 “búsquedas aleatorias” a través de los vídeos recomendados a los espectadores de los canales populares de YouTube utilizando la interfaz de programación de aplicaciones públicas (API) del sitio durante un período de seis semanas en el verano de 2018.

Las recomendaciones de YouTube apuntan a un contenido cada vez más largo. El motor de recomendaciones también recomienda vídeos cada vez más populares. Los videos iniciales en estas búsquedas al azar promediaron un poco más de 8 millones de visitas. Pero los primeros vídeos recomendados por el sitio tienen una media de casi 30 millones de visitas. Y para el paso final, estos videos tienen un promedio de más de 40 millones de visitas.

Este estudio del algoritmo de recomendación de YouTube también refuerza los resultados de la encuesta sobre la importancia del contenido infantil en YouTube. En total, 134 vídeos fueron recomendados más de 100 veces durante este análisis. Y de los 50 videos individuales que se encontraron con más frecuencia, 11 de ellos -o cerca de una quinta parte de los videos más recomendados- fueron determinados por los investigadores como orientados hacia los niños, basados en su contenido. De hecho, un video animado para niños fue el video más recomendado en este análisis.

Las conclusiones de este informe se basan en dos fuentes diferentes. Las ideas sobre las actitudes y experiencias de los usuarios de YouTube en la plataforma provienen de una encuesta representativa a nivel nacional de 4.594 adultos de EE.UU. realizada del 29 de mayo al 11 de junio de 2018. Los hallazgos sobre las recomendaciones de YouTube se extrajeron de un análisis de más de 170.000 “búsquedas aleatorias” a través de las recomendaciones de vídeo de la plataforma para los vídeos publicados por los canales de YouTube de alto nivel de suscriptores, realizadas entre el 18 de julio y el 29 de agosto de 2018, utilizando la API pública del sitio.