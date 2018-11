Agenda Big Data: Ética de datos y estudios de datos críticos.

Richterich, A. (2018). [e-Book] The Big Data Agenda: Data Ethics and Critical Data Studies. London: University of Westminster Press, 2018.

Texto completo

Este libro destaca que la capacidad de recopilar, analizar y utilizar grandes cantidades de datos digitales de los usuarios plantea importantes problemas éticos. Annika Richterich ofrece una visión general sistemática y contemporánea del campo de los estudios de datos críticos que refleja las prácticas de recopilación y análisis de datos digitales. El libro evalúa en detalle una gran área de investigación de datos: los estudios biomédicos, centrados en la vigilancia epidemiológica. Estudios de caso específicos que explora cómo se han utilizado los datos masivos en el trabajo académico.