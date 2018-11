Aumentar la cualificación del personal para la edad de la máquina

“Upskilling your workforce for the age of the machine: Why a workforce upskilling strategy is key to unleashing automation’s productivity potential”. Capgemini Research Institute, 2018

Un informe de Capgemini revela que los programas de adecuación de competencias ayudan a las iniciativas de automatización a alcanzar sus objetivos de productividad, procurando ahorros de millones de dólares al año

Un nuevo informe del Instituto de Investigación de Capgemini pone de manifiesto que en la mayoría de las empresas (58%), la automatización sigue sin propiciar los objetivos de incremento de productividad esperados por la dirección. El estudio, bajo el título “Upskilling your workforce for the age of the machine”, revela que, si bien la automatización eleva en cierto grado la productividad, la clave para extraer todo su potencial reside en que las empresas proporcionen las competencias adecuadas a los empleados.

El estudio, que se basa en una encuesta realizada a 800 directivos y 1.200 empleados de más de 400 grandes organizaciones, pone de relieve la importancia de los programas de mejora de competencias de la plantilla (también, programas de upskilling) para conseguir incrementos de productividad y ahorros. Así, una empresa con una plantilla igual o superior a 50.000 trabajadores, madura tanto en la adopción de tecnologías de automatización como en la implantación de programas de mejora de competencias podría conseguir ahorros de unos 90 millones de dólares al año más frente a las empresas que, aunque maduras en esta tecnología, no acometen planes de actualización de competencias.

También destaca el informe que las organizaciones con iniciativas de mejora de competencias para los empleados reportan un mayor éxito con la automatización. El 43% experimenta un buen progreso en el punto intermedio, en comparación con el 24% de las organizaciones sin iniciativas a gran escala.

No se trata solo de aplicar la tecnología correcta a los procesos correctos; se debe dar el mismo enfoque a las personas de una organización y este equilibrio se puede lograr con la mejora de competencias que aumenta el compromiso y el rendimiento de los empleados.

El informe también ofrece consideraciones clave en el diseño e implementación de una estrategia para implantar un programa de mejora de capacitación con el objetivo de equipar a una fuerza laboral de herramientas para afrontar al cambio impulsado por la automatización.