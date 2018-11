Norse World: nueva base de datos de acceso abierto para la literatura medieval

Norse World

http://www.uu.se/norseworld

Norse World es una nueva base de datos que facilitará a los investigadores el estudio de las percepciones del mundo circundante en la literatura escandinava medieval. La nueva herramienta es un recurso digital gratuito para todos dirigido a investigadores del campos de la historia, la filología, la lengua, la literatura comparada, los estudios de manuscritos y las humanidades digitales.

Las humanidades espaciales y la cartografía cognitiva son campos en crecimiento dentro de las humanidades digitales, pero el estudio del pensamiento espacial en la Escandinavia medieval y su desarrollo como área de investigación se ven obstaculizados por la falta de información sobre topónimos y otras referencias espaciales en los textos literarios.

La literatura medieval escandinava es una mina de información sobre cómo se visualizaban las tierras extranjeras en la Edad Media: ¿Sobre qué lugares se escribieron y dónde? ¿Cómo se vinculan los topónimos con los diferentes textos? ¿Existe un concepto compartido de espacialidad? ¿Cómo se relaciona el espacio con el género?

La nueva herramienta consta de tres componentes principales: una base de datos MySQL a medida, Norse World, un mapa interactivo, y una aplicación independiente que permite el acceso a la base de datos cuando los usuarios buscan el recurso cartográfico. Los tres componentes utilizan código abierto, lo que permite su integración en grandes clusters de infraestructuras. La herramienta es una primicia científica y técnica sin equivalente en lo que se ha hecho anteriormente en filología y lingüística.

El recurso digital Norse World es el resultado del proyecto de infraestructura The Norse perception of the world / Fornnordisk omvärldsuppfattning (IN16-0093:1) financiado por el Riksbankens Jubileumsfond (2017-2020).