Mejorar la educación y la práctica profesional de la salud a través de la tecnología

Improving Health Professional Education and Practice Through Technology: Proceedings of a Workshop (2018). [e-Book] Washington, DC, National Academy of Sciences, 2018.

Un desafío apremiante en el sistema moderno de atención de la salud es la brecha entre la educación y la práctica clínica. Las tecnologías emergentes tienen el potencial de cerrar esta brecha creando el tipo de entornos de aprendizaje en equipo y enfoques clínicos que son cada vez más necesarios en el sistema moderno de atención de la salud, tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo. Para explorar estas tecnologías y su potencial para mejorar la educación y la práctica, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina organizaron un taller en noviembre de 2017. Los participantes exploraron el uso efectivo de las tecnologías como herramientas para cerrar las brechas identificadas dentro y entre la educación y la práctica de las profesiones de la salud, a fin de optimizar el aprendizaje, el desempeño y el acceso en áreas de ingresos altos, medios y bajos, asegurando al mismo tiempo el bienestar de la fuerza laboral de salud formal e informal. Esta publicación resume las presentaciones y discusiones del taller.