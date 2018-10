Bibliotecas Australianas: La economía digital al alcance de todos

Australian Libraries: The digital economy within everyone’s reach [e-Book]. Canberra: Australian Library and Information Association. Canberra, Library and Information Association, 2017

Para ser líder en la economía mundial del conocimiento, Australia necesita trabajadores cualificados y un sector de investigación fuerte. Los servicios gubernamentales prestados en línea son más rápidos y baratos. Más gente en línea abre nuevos mercados y permite a las empresas responder rápidamente con nuevos e innovadores productos y servicios. El acceso universal ayuda a abordar las cuestiones de equidad para los países de la región

Además, la transformación digital genera datos valiosos que pueden apoyar la mejora de los resultados de salud, ayudar a dirigir el apoyo financiero a aquellos que más lo necesitan, y lograr otros beneficios para las comunidades. Las ventajas de una población habilitada digitalmente son claras, pero si queremos aprovechar al máximo este nuevo paradigma, los australianos deben tener acceso al Internet y las habilidades necesarias para crear y localizar información precisa. Deben sentirse seguros en línea, y deben tener una razón para participar en los servicios digitales.

Las bibliotecas tenemos en ello una necesidad y una oportunidad. Hemos ampliado nuestras competencias más allá de la alfabetización tradicional (lectura y escritura) en información y alfabetización digital. Hemos introducido ordenadores de acceso público y otros dispositivos digitales en las bibliotecas públicas. Proporcionamos acceso a Internet para todos, y estamos trabajando duro para ganarnos la confianza de la gente, con educación sobre ciberseguridad. También le damos a la gente razones positivas para llegar a estar más digitalmente conectada.

Si bien este informe trata esencialmente de las bibliotecas públicas y de las bibliotecas digitales en la economía, también es importante tener en cuenta la parte vital que desempeñan las bibliotecas escolares. en guiar a los niños y jóvenes en su camino hacia el descubrimiento digital. Las bibliotecas estatales y territoriales desempeñan un papel vital en la preservación y promoción de la historia. En las universidades, las bibliotecas han sido el banco de pruebas para la innovación digital en apoyo de los estudiantes, académicos e investigadores, y en la industria, el gobierno, la salud y la ley, las bibliotecas especiales han adoptado recursos digitales para entregar información lista para la toma de decisiones directamente a sus clientes.