¿La investigación de autoría femenina tiene más impacto educativo que la investigación de autores masculinos? Evidencias de Mendeley

Thelwall, Mike. “Does Female-authored Research have More Educational Impact than Male-authored Research? Evidence from Mendeley”. Journal of Altmetrics (1,1)

DOI: 10.29024/joa.2

En la mayoría de los países es más probable que las mujeres en el ámbito académico desempeñen tareas relacionadas con la enseñanza. Como consecuencia de esto, los artículos de revistas de autoría femenina pueden tender a ser más útiles para los estudiantes. Este estudio evalúa esta hipótesis investigando si la investigación de primera autoría femenina tiene más aceptación en la educación que la investigación de primera autoría masculina.

Basado en un análisis de los lectores de Mendeley de artículos de 2014 en cinco países y 100 categorías de temas de Scopus, los resultados muestran que los artículos de autoría femenina atraen a más lectores estudiantes que los de autoría masculina en España, Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos, pero no en la India, y tienden a ser menos populares entre los académicos de alto nivel. Debido a que los resultados se basan en el análisis de las diferencias dentro de campos concretos, no pueden ser tomados en cuenta por las mujeres que trabajan en disciplinas más relacionadas con la educación. Sin embargo, el aparente impacto educativo adicional para la investigación de autoría femenina podría deberse a la selección de microespecialidades más accesibles, como los instrumentos relacionados con la salud. Cualquiera que sea la causa, los resultados sugieren que las evaluaciones de investigación basadas en citas pueden subestimar el impacto más amplio de las investigadoras.