Ahora puedes leer gratis el libro de Mark Judge que sirvió de acusación de violación contra Brett Kavanaugh sin pagar los casi 2.000 dólares de precio que pide Amazon

You Can Now Read Mark Judge’s Book Without Paying Almost $2,000. But Is the Online Copy Legal?

By JENNIFER KANG

OCT 05, 20187:37 AM

El libro más popular de los Estados Unidos en este momento es casi imposible de obtener. Está agotado, cuesta 1.849.99$ en Amazon y “ni siquiera está cerca de ser un buen libro”, como dijo el New York Times en su reseña . Pero al igual que con la mayoría de los libros, ahora podrías tenerlo en una biblioteca digital.

El libro de Mark Judge Wasted: Tales of a GenX Drunk fue el centro de atención cuando Christine Blasey Ford acusó a Brett Kavanaugh, nominado para la Corte Suprema, de haberla agredido sexualmente en la escuela secundaria y dijo que Judge también estaba presente. Según Ford, tanto Kavanaugh como Judge estaban “extremadamente ebrios” durante el ataque, y el libro de Judge ha sido citado como evidencia de que Judge y Kavanaugh bebían mucho en la escuela secundaria. Las memorias detallan la experiencia y recuperación de Judge con el alcohol cuando era adolescente.

Pero el miércoles, Internet Achive, una biblioteca digital sin fines de lucro, puso a disposición el libro de Judge como copia digital escaneada. Inicialmente, el libro se subió sin restricciones, por lo que cualquiera puede leerlo en cualquier momento. Esta versión fue “subida por alguien de la comunidad”, dijo Mark Graham, director de Wayback Machine del Archivo de Internet, en un correo electrónico. Desde entonces ha sido reemplazada por una copia propiedad de la Biblioteca Pública de Boston y sólo puede ser prestada como un libro tradicional. El jueves, dos ejemplares más del libro fueron subidos sin restricciones por un miembro. ¿Podría Internet Achieve estar violando la ley de derechos de autor de los Estados Unidos, ya sea prestando una copia digital propiedad de la Biblioteca Pública de Boston o sirviendo como plataforma para que los miembros suban contenido? En ambos casos, la respuesta es probablemente un no.