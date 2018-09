La integración de las Humanidades y las Artes con las Ciencias, la Ingeniería y la Medicina en la enseñanza superior: Ramas del mismo árbol

The Integration of the Humanities and Arts with Sciences, Engineering, and Medicine in Higher Education: Branches from the Same Tree. [e-Book] Washington DC, National Academies of Sciences, Engineering, 2018

En Estados Unidos, un amplio estudio en una amplia gama de disciplinas -artes, humanidades, ciencias, matemáticas, ingeniería- así como un estudio en profundidad dentro de un área especial de interés, han estado definiendo las características de la educación superior. Pero con el tiempo, el estudio a fondo de una disciplina importante ha llegado a dominar los planes de estudio en muchas instituciones. Esta evolución del currículo ha sido impulsada, en parte, por la creciente especialización en las disciplinas académicas. No cabe duda de que la especialización disciplinaria ha ayudado a producir muchos de los logros del siglo pasado. Los investigadores de todas las disciplinas académicas han podido profundizar en sus áreas de especialización, enfrentándose a problemas cada vez más especializados y fundamentales.