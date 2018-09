El aprendizaje STEM está en todas partes: resumen de una convocatoria sobre la construcción de sistemas de aprendizaje

STEM Learning Is Everywhere: Summary of a Convocation on Building Learning Systems. [e-Book] Washington, DC, National Research Council, 2014.

Texto completo

La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) impregnan el mundo moderno. Los trabajos que las personas hacen, los alimentos que comen, los vehículos en los que viajan, la información que reciben, los medicamentos que toman y muchas otras facetas de la vida moderna cambian constantemente a medida que el conocimiento STEM se acumula constantemente. Sin embargo, la educación STEM en los Estados Unidos, a pesar de la importancia de estos temas, no siempre se cumple. Muchos estudiantes no se están graduando de la escuela secundaria con el conocimiento y las capacidades que necesitarán para seguir carreras STEM o comprender los problemas relacionados con STEM en la fuerza de trabajo o en sus roles como ciudadanos. Durante décadas, los esfuerzos para mejorar la educación STEM se han centrado principalmente en el sistema educativo formal. Se han desarrollado estándares de aprendizaje para materias STEM, los maestros han participado en el desarrollo profesional relacionado con STEM, y evaluaciones de varios tipos han tratado de medir el aprendizaje de STEM. Pero los estudiantes no aprenden sobre las materias de STEM solo en la escuela. Gran parte del aprendizaje de STEM ocurre fuera de la escuela: en actividades organizadas como programas extracurriculares y de verano, en instituciones como museos y zoológicos, de las cosas que los alumnos miran o leen en televisión y en línea, y durante las interacciones con compañeros, padres, mentores y modelos a seguir.