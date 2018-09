Periodismo, ‘Noticias falsas’ y Desinformación: un manual para educación y capacitación en periodismo

Journalism, ‘Fake News’ and Disinformation: A Handbook for Journalism Education and Training. Unesco, 2018

Esta nueva publicación de la UNESCO es un recurso oportuno sobre un tema de gran actualidad para todos aquellos que practican o enseñan periodismo en esta Era Digital.

Los acontecimientos de los últimos años han puesto al periodismo en el punto de mira. Una serie de factores están transformando el panorama de las comunicaciones, planteando interrogantes sobre la calidad, el impacto y la credibilidad del periodismo. Al mismo tiempo, las campañas orquestadas están difundiendo falsedades que a menudo se comparte sin querer en los medios sociales:

Desinformación: Información falsa y deliberadamente creada para perjudicar a una persona, grupo social, organización o país

Información errónea: Información falsa pero no creada con la intención de causar daño

Malinformación: Información que se basa en la realidad y que se utiliza para infligir daño a una persona, grupo social, organización o país.

Escrito por expertos en la lucha contra la desinformación, este manual explora la naturaleza misma del periodismo con módulos sobre por qué es importante la confianza; reflexiona críticamente sobre cómo la tecnología digital y las plataformas sociales son conductos del desorden de la información; lucha contra la desinformación y la desinformación a través de la alfabetización mediática e informativa; verificación de los hechos; verificación de los medios sociales y lucha contra el abuso en línea.

Este plan de estudios modelo es esencial en los programas de enseñanza para todos los formadores en periodismo, así como para los periodistas en ejercicio y los editores interesados en la información, para conocer cómo la compartimos y cómo la usamos. Es fundamental que quienes ejercen el periodismo comprendan e informen sobre las nuevas amenazas a la información de confianza. Los partidos políticos, los profesionales de la salud, los empresarios, los científicos, los observadores electorales y bibliotecarios también lo encontrarán útil.