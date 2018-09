Neil Gaiman y Chris Riddell publican un ensayo ilustrado sobre por qué necesitamos bibliotecas

“Art Matters: Because your imagination can change the world” Texto de Neil Gaiman e ilustraciones de Chris Riddell

Dos de los grandes defensores de la lectura por placer regresan para recordarnos que las bibliotecas crean ciudadanos informados. Con ilustraciones originales del ilustrador de Gaiman, Chris Riddell, Art Matters es un testimonio conmovedor de la libertad de ideas que nos inspira a hacer arte frente a la adversidad, y nos desafía a elegir ser audaces.

Art Matters (El arte importa) es una llamada a la acción creativa que combina cuatro extraordinarias obra escritas por Neil Gaiman, e ilustradas con la llamativa obra de arte en cuatricromía de Chris Riddell. Inspirado en los discursos, poemas y manifiestos creativos publicados por Gaiman, Art Matters es la encarnación de la visión de este notable artista multimedia, una exploración de cómo la lectura, la imaginación y la creación pueden transformar el mundo y nuestras vidas.

Art Matters reúne cuatro de los escritos más queridos de Gaiman sobre creatividad y arte: “Credo”, su manifiesto sobre la libertad de expresión, notablemente conciso y relevante, fue presentado por primera vez tras los rodajes de Charlie Hebdo “Make Good Art”, su famoso discurso de apertura del curso de 2012 pronunciado en la Universidad de Filadelfia. “Making a Chair”, un poema sobre las alegrías de crear algo, incluso cuando las palabras no llegan. “Sobre las bibliotecas”, un apasionado argumento a favor de las bibliotecas que ensalza su importancia para nuestro futuro y celebra la forma en que fomentan a los lectores y soñadores.