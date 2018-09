Archivo Mundial del Ártico: el saber de la Humanidad, conservado a cinco grados bajo cero. El País Por Noelia Núñez | 03-05-2018

dición: Noelia Núñez | David GIraldo

Texto: José L. Álvarez Cedena

La idea -recopilar todo el saber de la Humanidad, o al menos lo esencial- y preservarlo para que no se pierda no es nueva. Fue la intención de los enciclopedistas del siglo XVIII y era el objetivo de la mítica Biblioteca de Alejandría. Pero ni los empelucados filósofos de la Ilustración ni los esforzados copistas a los que Ptolomeo I encargó salvaguardar el saber helenístico, contaron con la tecnología y las posibilidades del conocido como Archivo Mundial del Ártico, un refugio inexpugnable en una isla noruega donde ya reposan, entre otros datos, una copia de El grito de Edward Munch y algunos de los goles conseguidos en su carrera por Pelé. Rune Bjerkestrand, fundador del archivo, cree que su proyecto es necesario porque: “generamos tanta información y el mundo se mueve tan rápido, que creo que es importante asegurarnos de que la información, las obras de arte, la literatura relevante, se preserve para el futuro. Porque sin pasado no hay futuro”.

