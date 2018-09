Estrategias para la preservación del correo electrónico institucional y de investigación

“Strategies for Preserving Institutional and Researcher” CNI (Coalition For Networked Information), 2018

El correo electrónico será una parte clave de las futuras colecciones especiales. En primavera de 2018 se celebraron en San Diego, California dos sesiones de una Mesa Redonda Ejecutiva sobre Estrategias para Preservar el Correo Electrónico Institucional y de los Investigadores. CNI (Coalition For Networked Information) y otras instituciones colaboradoras han estado abordando este tema desde finales de la década de 1990, cuando los administradores de los registros institucionales se dieron cuenta de que el correo electrónico estaba reemplazando a las cartas y otras formas de comunicación tradicionales, y cuando las colecciones y archivos especiales comenzaron a recibir cantidades significativas de correo electrónico. Si bien las instituciones contaban con políticas para archivar la correspondencia institucional en papel, era difícil extender esas políticas al correo electrónico, y tanto los administradores de archivos como los archiveros tenían dificultades para hacer frente a los problemas.

Si bien hay muchas cuestiones técnicas complejas relacionadas con la preservación del correo electrónico, incluido el manejo de los archivos adjuntos y la captura de información contextual sobre las personas involucradas en la correspondencia, es evidente que las cuestiones más difíciles están relacionadas con las políticas. ¿Cómo se gestiona la omnipresente mezcla de correspondencia personal y pública? ¿Cómo protegemos la privacidad de las personas involucradas en el intercambio de correos electrónicos?