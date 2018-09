Biblioteca Central de la UNAM. Una obra maestra del arte del mosaico

Grundhauser, Eric. “UNAM Central Library: This incredible college library is a visual masterpiece of mosaic art. It also looks kind of like a giant boombox. Atlas oscura

Ver original

En general, las bibliotecas son más conocidas por las maravillas que encierran en su interior, pero la Biblioteca Central del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene en su fachada su característica más increíble. Cubriendo la fachada del edificio de 10 pisos hay un mural colorista en piedra que ilustra el pasado, presente y futuro de México.

Inaugurado en 1956, el edificio de la biblioteca es obra del artista Juan O’Gorman. Aunque la arquitectura del edificio es un único bloque monolítico sin ventanas, el artista creó diseños coloristas que cubren toda la superficie por los cuatro lados. Los diseños fueron inspirados en las épocas históricas de México: el muro norte representa el período prehispánico; el muro sur, el período colonial; el muro este, la era moderna; y el muro oeste, la historia de la universidad.

Las coloridas decoraciones convierten lo que podría haber sido un imponente bloque institucional en una atracción vibrante que es a la vez una pieza de historia y una obra de arte. Y de nuevo, gracias a un pequeño bloque que sobresale del techo como una manilla, combinado con las representaciones circulares de las visiones ptolemaica y copernicana del universo, parece un enorme jukebox construido por una civilización antigua.

Las decoraciones se vuelven aún más increíbles de cerca, ya que no se pintan simplemente en las paredes, sino que se componen de diseños ilustrados con una variedad de tipos de piedra local, cada uno elegido por su color natural. Sorprendentemente, todos los rojos, verdes, azules, amarillos y otros colores se crearon con piedras de colores naturales de todo México. O’Gorman eligió este método porque a diferencia de la pintura y otros medios, las piedras no se descoloran.

La Biblioteca Central de la UNAM es un increíble edificio que logra encapsular la rica historia del país con una especie de poesía visual simbólica, de gran tamaño. Casi hay que verlo para creerlo.