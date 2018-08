Tecnologías de la información y las comunicaciones para la inclusión y el empoderamiento de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe

Ullmann, Heidi – Jones, Francis – Williams, Robert Crane – Williams. Information and communications technologies for the inclusion and empowerment of persons with disabilities in Latin America and the Caribbean. ECLAC, 2018

Este documento examina las formas en que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) pueden promover una mayor inclusión de las personas con discapacidad. Caracteriza los patrones de uso de las TIC entre las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe y propone recomendaciones y estrategias para ampliar el acceso y el uso de las TIC entre las personas con discapacidad en la región a fin de aprovechar el potencial de estas herramientas para promover una mayor inclusión. Esta investigación se basa en métodos mixtos que incluyen el análisis de datos censales, complementados con entrevistas, revisión bibliográfica y búsquedas en línea de legislación, políticas y programas para promover el uso de las TIC entre las personas con discapacidad.