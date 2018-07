Nivel de conocimiento de las medidas de impacto de la investigación entre los bibliotecarios universitarios

Miles, R.A., Konkiel, S. & Sutton, S., (2018). Scholarly Communication Librarians’ Relationship with Research Impact Indicators: An Analysis of a National Survey of Academic Librarians in the United States. Journal of Librarianship and Scholarly Communication. 6(1), p.eP212. DOI: http://doi.org/10.7710/2162-3309.2212

Texto completo

Los bibliotecarios universitarios se enfrentan continuamente al reto de mantenerse al día con el cambiante panorama de las métricas de impacto de la investigación y los modelos de evaluación de la investigación. Al mantener el ritmo e implementar indicadores de impacto de la investigación en sus propias prácticas, los bibliotecarios académicos pueden proporcionar un servicio crucial a la comunidad académica en general.

Este estudio analizó los resultados de una encuesta realizada en 2015 a más de 13.000 bibliotecarios universitarios de instituciones en los Estados Unidos. La encuesta se concentró en la familiaridad de los bibliotecarios con los indicadores de impacto de la investigación y su uso. los resultados de este estudio revelan hallazgos relacionados con los diversos niveles de conocimientos de los bibliotecarios con los indicadores de impacto de la investigación y cómo implementan y utilizan los indicadores de impacto en su desarrollo profesional y en sus tareas bibliotecarias.

En general, los bibliotecarios universitarios que realizan tareas de apoyo a la investigación tienen como es lógico mayores niveles de conocimiento de los indicadores de impacto de la investigación. En general, los bibliotecarios universitarios están más familiarizados con los recuentos de citas y las estadísticas de uso y menos familiarizados con la almetría. Durante las consultas con el profesorado, es más probable que se trate sobre el Factor de Impacto de la Revista (JIF) y los recuentos de citas que del índice h del autor, o las mediciones altmétricas, las medidas cualitativas y las revisiones por pares. Los resultados de la encuesta también sugieren un creciente interés en la altmétrica entre los bibliotecarios universitarios para su desarrollo profesional.