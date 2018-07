Preservación de los registros de las lenguas en peligro de extinción mediante archivos digitales

Nick Thieberger, profesor de lingüística y miembro del Consejo Australiano de Investigación (ARC), con sede en la Universidad de Melbourne, está digitalizando y archivando los registros de las lenguas indígenas en mayor riesgo de extinción para su preservación futura.

El profesor Thieberger y su equipo están construyendo y alimentando las bases de datos que contienen estos registros, y desarrollando una metodología que permitirá al público, y en particular a los hablantes de lenguas en peligro de extinción, tener un mayor acceso a las materias primas de la investigación lingüística, incluyendo transcripciones, listas de palabras y grabaciones de campo.

El ejemplo más reciente de este trabajo, y un resultado directo es el archivo lingüístico en línea Digital Daisy Bates, que se puso en marcha el 12 de junio de 2018 en la Biblioteca Nacional de Australia. El sitio web bates.org.au es el resultado de la digitalización completa de documentos históricos del siglo XX por la autora y etnógrafa irlandesa-australiana Daisy Bates. Contiene 23.000 páginas de listas de palabras en idiomas australianos, en su mayoría de la mitad occidental de Australia, y es completamente accesible y fácil de buscar por el público y los investigadores. El profesor Thieberger también contrató a un especialista de la Iniciativa de Codificación de Textos (TEI) en Australia, para ayudar a codificar los textos.

El profesor también es director de Pacific and Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC), que archiva las grabaciones de investigadores australianos de la región Asia-Pacífico.