Directrices Éticas para Revisores por Pares del Comité Internacional de Ética de las Publicaciones (COPE)

COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers

publicationethics.org

Irene Hames on behalf of COPE Council

March 2013, v.1

La evaluación científica entre homólogos en todas sus formas desempeña un papel importante a la hora de garantizar la integridad de las instituciones académicas. El proceso depende en gran medida de la confianza y requiere que todos los involucrados se comporten de manera responsable y ética. Los revisores por pares desempeñan un papel central y crítico en la revisión científica, pero con demasiada frecuencia asumen el papel sin ninguna orientación y pueden no ser conscientes de sus obligaciones éticas.

Las Directrices éticas del Comité de Ética en Publicaciones (COPE) para los revisores establecen lo siguiente

Principios y estándares básicos a los que todos los revisores deben atenerse durante la revisión por pares

Proceso. Se espera que proporcionen una orientación útil a los investigadores, y sean una referencia para las revistas y los editores en la orientación de sus revisores, y actúen como un recurso educativo para las instituciones en la formación de estudiantes e investigadores.

Principios básicos a los que deben atenerse los revisores por pares:

– Aceptar revisar únicamente los manuscritos para los cuales tienen la experiencia en la materia requerida para llevar a cabo una evaluación adecuada y que puedan evaluar a su debido tiempo.

– Respetar la confidencialidad de la revisión por pares y no revelar ningún detalle de un manuscrito o de su contenido durante o después del proceso de revisión por pares, más allá de los que son publicados por el propio editor

– No utilizar la información obtenida durante el proceso de revisión por pares para fines propios o de cualquier otro tipo en ventaja de una persona u organización, o para perjudicar o desacreditar a otros.

– Declarar todos los posibles intereses en conflicto, solicitando asesoramiento a la revista si no están seguros o si algo constituye un interés relevante.

– No permitir que sus reseñas estén influenciadas por el origen de un manuscrito, por la nacionalidad, creencias religiosas o políticas, género u otras características de los autores, o por razones comerciales.

– Ser objetivos y constructivos en sus revisiones, absteniéndose de ser hostiles y de hacer comentarios personales difamatorios o despectivos

– Reconocer que la revisión por pares es en gran medida un esfuerzo recíproco y comprometerse a llevar a cabo una revisión justa

– Proporcionar a las revistas la información personal y profesional precisa y verdadera de la experiencia profesional desarrollada.

– Reconocer que la suplantación de la personalidad de otra persona durante el proceso de revisión se considera una falta grave