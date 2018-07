Historia humorística: Una colección ilustrada de Wit & Irony From

Mogan, A. G. HUMOROUS HISTORY: An Illustrated Collection Of Wit & Irony From The Past (English Edition) Versión Kindle, 2017

Gratis en Amazon

Este es un pequeño libro gratis para leer en vez de leer el periódico durante el café de la mañana. No es para generar ganancias, sino para -esperemos- poner una sonrisa en su rostro. La historia no siempre debe ser tan seria. Porque no es más que el registro de los actos públicos y oficiales de los seres humanos. El objetivo, por lo tanto, es humanizar nuestra historia y tratar con personas pasadas y presentes.