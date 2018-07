Un marco de referencia para aprovechar el potencial del Internet de las Cosas (IoT)

Unlocking the business value of IoT in operations, [e-Book] Capgemini Digital, 2018

Las compañías de todo el mundo están apostando por el Internet de las Cosas (IoT), incluidas plataformas, hardware y aplicaciones. Según un informe de IDC, el gasto global en IoT alcanzó 700.000 millones de dólares en 2016 y se espera que llegue a 1.300 millones en 2020. Sin embargo, transformar la inversión en un retorno positivo es la pregunta crítica para los ejecutivos que lideran la transformación de Internet de las Cosas. Varios desafíos -falta de argumentos comerciales claros, preocupaciones de seguridad, capacidades analíticas limitadas e incertidumbre sobre los estándares y protocolos de IoT- están limitando la capacidad de la organización para obtener valor de sus inversiones en IoT.

Para completar este estudio, se realizó una encuesta altos ejecutivos de más de 300 empresas de todo el mundo que ya están implementando iniciativas de IoT. También se analizaron más de 300 casos de uso de IoT de todos los sectores que abarcan la fabricación industrial, minorista, productos de consumo, energía y servicios públicos, automoción y telecomunicaciones, para identificar cuáles tienen el mayor impacto. Los casos de uso de IoT para identificación de nuevos servicios y productos conectados no han estado dentro del alcance de esta investigación. El objetivo de la misma era entender:

donde las organizaciones se están moviendo hacia la adopción de IoT a gran escala para optimizar las operaciones y las razones por las cuales otros se quedan estancados en la etapa piloto, cómo las organizaciones pueden identificar y priorizar los casos de uso más valiosos y dar más enfoque a sus esfuerzos de implementación, y, los pasos esenciales para comenzar con una estrategia de IoT en operaciones.