Ingeniería digital: el nuevo motor de crecimiento para la industria

Digital Engineering. The new growth engine for discrete manufacturers

By Capgemini Digital Transformation Institute

Texto completo

Los modelos comerciales basados ​​en productos se ven afectados por el modelo comercial basado en servicios, se necesitan nuevas habilidades en un mundo de dispositivos inteligentes, y el éxito de la innovación depende de la eficacia del ecosistema abierto de una empresa.

Este nuevo informe examina cómo los la industria está buscando el equilibro entre dos de sus prioridades: el uso de dispositivos digitales para que sus productos tradicionales lleguen al mercado más rápido, al mismo tiempo que invierten en nuevos productos inteligentes para capitalizar la oportunidad de inversión.

Para comprender cómo las principales empresas se están acercando a esta transformación, Capgemini entrevistó encuestó a más de 1.000 altos ejecutivos de grandes e industrias discretas de fabricación de todo el mundo en todos los segmentos, incluidas la industria fabricante, aeroespacial y de defensa, dispositivos médicos y alta tecnología.