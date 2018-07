Comprender el liderazgo digital

Understanding digital mastery today, [e-Book] Capgemini Digital, 2018

El mundo está cambiando rápidamente y debemos ser flexibles y ágiles. La transformación digital es el núcleo del negocio hoy en día, pero ¿las compañías están alcanzando el éxito en sus procesos de transformación global? ¿Quién está esforzándose más y quién está estableciendo una posición de liderazgo?

El informe Understanding Digital Mastery Today: Why companies are struggling with their digital transformations compara cuál ha sido el avance de la transformación digital de estas empresas con respecto a los datos del investigación de 2012 sobre la misma materia (The Digital Advantage: How Digital Peers Outperform Their Peers in Every Industry) llevada a cabo con la escuela MIT Sloan School of Management. En aquella ocasión se comprobó que un grupo de empresas habían sido capaces de alcanzar un alto rendimiento (los denominamos maestros digitales) y superaban a sus colegas en todos los sectores. Ahora se ha elaborado una nueva investigación para actualizar los datos y comprender qué han hecho los líderes digitales en estos seis años.

En el estudio se han analizado las entrevistas a más de 1.300 ejecutivos en más de 750 organizaciones de todo el mundo, de las que 73 son españolas. Seis años después de nuestra primera investigación, las compañías han tenido tiempo para desarrollar capacidades y experiencia en impulsar la transformación digital y era de esperar que hubieran avanzado en comparación con 2012. La investigación concluye lo contrario, o al menos un avance lento. Las empresas siguen luchando para convertir sus inversiones en cambios reales. Esto podría deberse al vertiginoso ritmo de avance de la tecnología, ya que las organizaciones deben adaptarse a tecnologías incipientes (inteligencia artificial, Internet de las cosas, etc.) y porque el modelo de negocios es intenso y rápido.